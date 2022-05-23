Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Milli Uzay Programı kapsamında bir Türk vatandaşının uluslararası uzay programına gönderilme sürecini başlatıyoruz. 45 yaşından genç vatandaşlarımız bu programa başvurabilecek.”
Gediz’de trafik kazası: 1 yaralı
Kütahya’nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
KÜTAHYA 23.05.2022, 19:31
Kütahya’nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Demirel Caddesi eski kaymakamlık binası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet C. idaresindeki 43 KP 064 plakalı araç, dönüş yapmak istediği sırada Abdullah Çeliker idaresindeki 43 AAJ 737 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motordan düşen Abdullah Çeliker yaralandı. Motorda yolcu olarak bulunan İbrahim Tavan ise kazadan yara almadan kurtuldu. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Gediz Devlet Hastanesi’ne götürüldü.