Gediz’de öğrencilere “Peygamberimiz, cami ve irşat" konulu konferans düzenlendi

Kütahya’nın Gediz İlçe Müftülüğü tarafından Camiler ve Din görevlileri Haftası nedeniyle Mustafa Necip Alayeli Anadolu Lisesi’nde konferans düzenlendi.

İlçe Vaizi Erdoğan Tuna tarafından verilen "Peygamberimiz, cami ve irşat" konulu konferansa öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Program öğrencilerin okumuş olduğu Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle başladı. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığının hazırlamış olduğu sinevizyon gösterimi yapıldı. Programın devamında Gediz Vaizi Erdoğan Tuna, “Peygamber Efendimizi yaşamıyla, sünnetiyle, bize gösterdikleriyle ve emirleriyle anlamaya çalışmalıyız” dedi.

Camiler hakkında da konuşan Vaiz Tuna, "Camiler, toplumun her bireyinden, her seviyeden insanları bir araya getiren, onları Allah’a kulluk bilinci ile bütünleştiren, ibadetleri aslına uygun olarak öğretilmesini, doğru bilgilerin kazandırılmasını sağlayan önemli bir ibadethanedir” diye konuştu.

Program öğrencilere ikram ile sona erdi.