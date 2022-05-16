Gediz’de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinden aşılama ve küpeleme çalışmaları

Kütahya’nın Gediz ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından köylerde bulunan küçükbaş hayvanlara küpeleme ve aşılama çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

Gediz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ’’Hayvan Sağlığı Veteriner Hekimlerimiz tarafından küçükbaş hayvanlarda koyun, keçi vebası aşısı, brucella aşısı ve küpeleme işlemleri gerçekleştirildi. Çalışmalarımız ilçe merkezi ve yayla köylerimiz de dahil olmak üzere aralıksız olarak devam ediyor. Üreticilerimizin sorunsuz bir dönem geçirmesi en büyük temennimizdir’’ ifadeleri kullanıldı.