Gediz’de Gençlik Buluşması

Kütahya’nın Gediz ilçesinde "Gençlik Buluşması" düzenlendi.

Programa İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, din görevlileri, öğretmenler, vatandaşlar ve gençler katıldı.

Sunuculuğunu Gençlik Koordinatörü Yasin Kartal’ın yaptığı program 15 Temmuz Kur’an Kursu Öğrencisi Ensar Uyanıker’in Kur’an’ı Kerim tilaveti ile başladı.

Programın devamında İmam Hatip Lisesi Tatbikat Camii Kur’an Kursu gençlik grubu öğrencileri İstiklal Marşı’nı okudular. Akabinde İlçe Müftüsü Sebahattin Turan programın açış konuşmasını yaptı. Müftü Turan, "2019 yılında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın talimatı ile başlayan "Gençliğe Değer projesinde her bir din görevlimiz görev mahallinde en az 10 genç ile ilgenmekte. İşte bu gün din görevlilerimizin ilgilendiği gençler bu programı icra edecekler. Geleceğimizin teminatı olan gençlere sahip çıkma hususunda başta anne babalar olarak üzere camilerimiz, Kur’an kurslarımız ve okullarımız hatta toplumun bütün kesimleri ile beraber her birimize büyük sorumluluklar düşüyor" dedi.

Müftü Sebahattin Turan’ın konuşmasının ardından İHL Tatbikat Camii 4-6 Yaş Kur’an kursu öğrencileri gösteri yaptılar.

Fırdan Kur’an Kursu gençlik grubu Dinimiz İslam sunumu yaptı. Dayınlar Camii gençlik grubundan Ömer Faruk Çakır Mekke’nin Fethi şiirini okudu. Erdoğmuş Kur’an kursu gençlik grubu Hz Fatıma adlı drama gösterisi yaptı.

Program Manevi Danışman Abdullah Bilgin’in sunumu ile Enes Bin Malik’in (R.A.) hayatının anlatılması ve anlatılanlardan ödüllü yarışma yapılması ile sona erdi.

Programın çıkışında gençlere karne hediyesi ve pamuk şeker ikramında bulunuldu.