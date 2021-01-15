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Geçici hayvan barınağına yeni ünite çalışması
Kütahya’nın Simav ilçesindeki geçici hayvan barınağına, belediye ekipleri tarafından yeni ünitelerin eklenerek kışa hazırlık çalışmaları yapıldığı bildirildi.
KÜTAHYA 15.01.2021, 10:33
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Kütahya’nın Simav ilçesindeki geçici hayvan barınağına, belediye ekipleri tarafından yeni ünitelerin eklenerek kışa hazırlık çalışmaları yapıldığı bildirildi.Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, sokak dostları için geçici hayvan barınağında yapılan çalışmaları yerinde incelediklerini belirtti. Başkan Biçer, “Hayvanlar bize Allah’ın emanetleridir. İlçe merkezi ve Gölcük mesire alanında belirlediğimiz yerlere, üzeri kapalı hayvan mama stantları hazırladık. Geçici hayvan barınağında, ek ünite çalışmalarıyla kış ayları için gerekli tedbirler alınıyor. Sokak hayvanlarının barınması ve beslenmelerine destek olan hayvan sever vatandaşlarımıza, duyarlı yaklaşımları ve yardımlarından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.
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