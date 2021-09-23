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Evliya Çelebi’de yeni başhekim Erarslan

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevine, Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalından Doktor Öğretim üyesi Sertaş Erarslan atandı.

KÜTAHYA 23.09.2021, 15:51
Evliya Çelebi’de yeni başhekim Erarslan

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevine, Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalından Doktor Öğretim üyesi Sertaş Erarslan atandı.

Başhekimlik vazifesini vekaleten yürüten Uzman Doktor Mustafa Yılmaz’dan devralan Erarslan, halka sunulan sağlık hizmetlerinin artarak devam edeceğini ifade etti.

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