Evliya Çelebi Hastanesi’nde Dünya Antibiyotik Farkındalık Günü ve Haftası etkinlikleri

Antibiyotik Farkındalık Haftası dolayısıyla hastane Enfeksiyon Kontrol Hemşireleri tarafından hastanede bilgilendirme standı kurularak, poliklinik hastalarına ve çalışanlarına bilgilendirmenin yanı sıra, Antibiyotik Kullanımının Değerlendirilmesi anket çalışması yapıldı.

Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Sertaş Erarslan, Başhekim Yardımcıları Uz. Dr. Mustafa Yılmaz ve Uz. Dr. Ahmed Arif Uzun, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sevil Akgün, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr: Öğr. Üyesi Oğuz Evlice ve hastane çalışanları standı ziyaret edip çalışmalara destek verdiler.

“Hekim reçete etmedikçe kendi kendine, ya da başkalarının önerisiyle antibiyotik kullanılmamalıdır”

Hekim reçete etmedikçe kendi kendine, ya da başkalarının önerisiyle antibiyotik kullanılmaması gerektiğine dikkat çeken Başhekim Dr. Sertaş Erarslan, ” Antibiyotikler sadece hekimin reçete ettiği durumlarda, eczacının danışmanlığında uygun miktar ve sürede kullanılmalıdır. Antibiyotikler ağrı kesici, ateş düşürücü değildir ve her hastalığı tedavi edemez. Nezle ya da grip gibi virüslerle oluşan infeksiyonlarda antibiyotiklerin tedavide yerinin olmadığı ve gereksiz antibiyotik kullanımıyla istenmeyen yan etkilerin görülebileceği unutulmamalıdır. Enfeksiyonlara karşı mücadelede, hijyen, sanitasyon, sağlık bakımı, el hijyeni gibi standart önlemleri içeren gerekli bütün enfeksiyon kontrol önlemlerinin uygulanmasının sağlanması, aşı ile önlenebilen hastalıklarda etkili bağışıklama programlarının yürütülmesi de önem arz etmektedir” dedi.

“Antibiyotik Farkındalık Günü ve Haftası”

Günümüzde uygunsuz ve gereksiz antibiyotik kullanımı ile artan antibiyotik direnci, dünya genelinde geleceğimiz için tehdit oluşturmaya devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü bu konuya dikkat çekmek için 18 Kasım’ı ve bu güne denk gelen haftayı Antibiyotik Farkındalık Günü ve Haftası olarak kabul etmiştir.