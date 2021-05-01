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Emet’te Kızılay’dan ihtiyaç sahibi ailelere pide ve gıda yardımı

Kütahya’nın Emet ilçesinde Türk Kızılayı tarafından yaşlı ve ihtiyaç sahibi ailelere her gün pide ve yemek dağıtımı gerçekleştirildiği bildirildi.

KÜTAHYA 01.05.2021, 11:18
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Emet’te Kızılay’dan ihtiyaç sahibi ailelere pide ve gıda yardımı

Kütahya’nın Emet ilçesinde Türk Kızılayı tarafından yaşlı ve ihtiyaç sahibi ailelere her gün pide ve yemek dağıtımı gerçekleştirildiği bildirildi.

Emet Türk Kızılay Şubesi tarafından yapılan açıklamada, ’’Kızılay ailemiz yine her iftar vakti olduğu gibi sahadaydı. Özellikle yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza her gün pide, yemek ve su ikramlarının yanında yardım kolilerimizi ulaştırıyoruz. Ayrıca Kızılay’a ait bilgilendirme afişlerini dağıtarak halkımızı bilgilendiriyoruz. Ayrıca Kızılay olarak destekleriyle bu iyiliğe vesile olan tüm bağışçılarımıza yürekten teşekkür ederiz. Çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecek’’ ifadeleri kullanıldı.
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