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Emet’te arıtma tesisi çalışmaları

EMET GÖLETİ ARITMA TESİSİ ÇALIŞMALARI

KÜTAHYA 14.09.2020, 10:44
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Emet’te arıtma tesisi çalışmaları

İller Bankası Bölge Müdürü Mehmet Akan, Emet Göleti’nde arıtma tesisi çalışmalarını incelemek üzere Emet ilçesine ziyaret gerçekleştirdi.

İnceleme ziyaretlerinde Bölge Müdürü Mehmet Akan ve firma yetkililerine Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve Başkan Yarıdmcısı Murat Uyanık eşlik etti.

Emet ilçesinin alt yapısını komple değiştirecek ve modernize edecek çalışmalar ile, sağlıklı içme suyu kazandıracak projede asıl önemli kısma gelindiğine dikkat çeken Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ’’210 gün süre içinde teslimi beklenen arıtma tesisi ve isale hattı proje çizim çalışmalarının 2021 Mart ayında tamamlanması için çalışıyoruz. Bugün İller Bankası Bölge Müdürü Mehmet Akan ve işi alan firma yetkililerimizle bir araya gelerek çalışmaları yerinde inceledik. Yapılan çalışma kapsamında arıtma tesisi yanında suyun ilçemize gelecek güzergahının belirlenmesi çalışmaları yapılıyor. Çalışma kapsamında Emet göleti arıtma tesisi, ilçeye isalesi, Emet su şebeke hattını komple yenileme, yağmur kanalları, ilçe kanalizasyon şebekesinin yenilenmesi, şehir merkezine yapılacak su depoları gibi geniş bir işi kapsarken, çalışmalar için kaynak yaratma çalışmalarımızda devam ediyor’’ dedi.

Doğan, ’’İşin asıl kısmı kaynak temini. İlçemizin geçmişten bugüne su ve alt yapı sorununa kalıcı çözüm üretecek bu çalışmamızın maliyeti bugünün fiyatları 120 milyon TL’yi buluyor. Proje üretmek kadar üretilen projeler kaynak temin etmek işin yüzde 70’ini kapsıyor. 120 milyon TL maliyetin yarısı iller bankasınca karşılanırken, diğer kısmı için belediyemize kaynak oluşturacak çalışmalarımızda hızla sürüyor. Pandemi sürecine rağmen yoğun mesai harcadığımız bu çalışmalarda son viraja gelindi. İnşallah yeni yılda Emet ilçemizin her şeyden önce alt yapısını modernize etme adına yoğun bir çalışma başlayacak. Tüm bu çalışmalar tamamlandığında ise, alt yapısı modernize edilmiş, ilçe içi su depoları da artırılarak, sağlıklı içme sularının kesintisiz halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Bizler belediye başkanı olarak doğmadık, ömür boyu da belediye başkanlığı yapmayacağız. Ama hizmet süremizde Emet halkımızın huzur ve refahı, hak ettiği alt ve üst yapı hizmetlerini alabilmesi için mesai gözetmeksizin çalışmalarımıza devam edeceğiz. Gayret ve çalışma bizden, takdir Yüce Allah ve değerli halkımızdan “dedi.

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