Emet ve Hisarcık belediye başkanları, Expobel Çevre, Şehircilik ve Teknoloji Fuarı’nda

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde açılan Türkiye Belediyeler Birliği Expobel Çevre, Şehircilik ve Teknoloji Fuarına katıldı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan,” Gaziantep Expobel Çevre, Şehircilik Teknolojileri fuarında, Emet Belediye Başkanımız Hüseyin Doğan ile birlikte Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldik. Hisarcık ve Emet ilçelerimizde sanayi ve ticaret alanında yapılacak olan yatırım ve projelerle ilgili istişarelerde bulunduk. Oldukça verimli geçen görüşmelerimizde bizlere destek olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’e ve M.Rıfat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ediyorum” dedi.