Emet Samrık köyünde yağmur duası

Kütahya’nın Emet ilçesi Samrık köyünde yağmur duası programı gerçekleştirildi.

Köy Muhtarı Cavit Öztürk ve Samrık Köyü Cami İmam Hatibi Abdusselam Aktoprak tarafından organize edilen yağmur duası programına, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, İlçe Müftüsü İsmail Çınar, protokol üyeleri, kurum amirleri, köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Programda, Samrık köyü camiinde İlçe Müftüsü İsmail Çınar tarafından Kuran-ı Kerim okundu ve ardından yağmur duası yapıldı. Daha sonra misafirlere pilav ve ayran ikram edildi.

Programa katılan misafirlere ve programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Kaymakam Hasan Çiçek,” Mübarek üç ayların başında, böyle bir güzel günde yapılan duaların ve hayrın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.