Emet Hisarcık Karma Sanayi Sitesi Kooperatifi ilk toplantısını gerçekleştirdi

Sınırlı Sorumlu Emet Hisarcık Karma Sanayi Yapı Kooperatifi ilk toplantısını Esire Termal Tesislerinde gerçekleştirdi.

Toplantıda, Emet Hisarcık Karma Sanayi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığına Abdülaziz Çıbuk, Başkan Yardımcılığına ise Ali Er seçildi.

Başkanlığa getirilen Abdülaziz Çıbuk, el ele vererek daha büyük hedeflere ulaşacaklarını ve bölgenin ticaret merkezi haline geleceğini söyledi.

Sanayi bölgesine yatırım yapmak isteyen herkese Emet ve Hisarcık Belediyeleri olarak her türlü desteği vereceklerini belirten Hisarcık Belediye Fatih Çalışkan, Emet Hisarcık Karma Sanayi Sitesi Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığına Seçilen Abdülaziz Çıbuk’u, Başkan Yardımcısı Ali Er’i ve yönetim kurulu üyelerini tebrik etti.

Emet Hisarcık Karma Sanayi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu, Başkan Abdülaziz Çıbuk, Başkan Yardımcısı Ali Er, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Emet ve Hisarcık Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifleri, Abdullah Ünal, İbrahim Atak, Yusuf Çalışkan ve Kemal Gülmez.