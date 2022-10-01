Emet Gençlerbirliği yeni sezonu açtı

Emet Gençlerbirliğispor kulübü 2022-2023 futbol sezonunu organize ettiği bir etkinlikle açtı.

Emet Termal Resortta düzenlenen sezon açılış programına, Emet Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Sami Demirsöz, AK Parti Emet ilçe başkan yardımcısı Ramazan Şimşek, CHP Emet İlçe Başkanı Musa İnci, Emet Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı, aynı zamanda Emetspor Kulüp Başkanı Ramazan Seval, Emet Gençlerbirliğispor Kulüp Başkanı Mehmet Düz, kulüp yöneticileri ve futbolcular katıldı.

Gece saygı duruşu ve İstiklal marşımızın okunması ile başladı. Açılış konuşmasını yapan Emet Gençlerbirliğispor Kulübü Başkanı Mehmet Düz katılımcılara teşekkür ederek, sezonun kazasız belasız, sakatlık olmadan, kardeşçe ve dostça mücadele içerisinde geçmesi temennisinde bulundu.

Gecede konuşan Emet Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Sami Demirsöz, ”Sporun içinden gelen birisi olarak uzun yıllar futbol oynadım, hakemlik ve gözlemcilik yaptım. Bu nedenle kulüplerimizin sorunlarını yakınen bilenlerdenim. Geçen sezon Belediye Başkanımızın talimatları ile tüm kulüplerimize maddi destek, malzeme desteği verdik. Emet Belediyesi olarak kulüplerimizin yanlarında olduğumuz gibi, açtığımız futbol okulu ile de kulüplerimize oyuncu yetiştiriyoruz. Sizlerden ricam bol bol antrenman yapın. Çünkü antrenmansızlığın etkisiyle ya rakip takımla kavgalar ya da, hakemlerle tartışmalar yaşanıyor. Yeni sezonunun tüm spor kulüplerimize hayırlı olması temennilerimle Emet Gençlerbirliğispor’a yeni sezonda başarılar ve şampiyonluk dileklerimi iletiyorum “dedi.

Daha sonra söz alan Emetspor Kulübü Başkanı Ramazan Seval, Emetspor Başkanı olarak ilçemizin diğer güzide kulübü Emet Gençlerbirliğini kardeş olarak gördüklerini belirterek yeni sezonun hayırlı olması ve şampiyonluk getirmesi temennilerini iletti.

Simav-Emet B grubunda mücadele edecek olan Emet Gençlerbirliği ligde ilk maçında Simav Kestelsporu konuk edecek.