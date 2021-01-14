Emet Belediyesi’nde çevre düzenleme çalışmaları

Kütahya’nın Emet ilçesinde 3 mahallede kilitli parke taşı döşeme çalışmalarının devam ettiği, 3. Etap Toki önüne bin 500 metrekarelik park yapım çalışmasına başlandığı bildirildi.

Emet Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ’’İlçemiz Hamam Mahallesi, Kapaklıca Mahallesi ve Hamam Mahallesi’nde kilitli parke ve peyzaj çalışmaları devam ediyor. Ayrıca 3. Etap Toki önüne bin 500 metrekare park yapım çalışmasına başlandı. İlçemiz kamyon garajı arkasında bulunan geniş alanın temizlik çalışmaları bugün itibarı ile tamamlandı. Vatandaşlarımızın rahatı ve huzuru için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor’’ ifadelerine yer verildi.