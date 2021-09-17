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Ekmek fırınında çıkan yangını köylüler söndürdü
Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Beyköy’de ekmek fırınında çıkan yangını köylüler büyümeden söndürdü.
KÜTAHYA 17.09.2021, 09:15
Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Beyköy’de ekmek fırınında çıkan yangını köylüler büyümeden söndürdü.
Beyköy’de Mehmet Kulak’a ait ekmek fırınının bulunduğu binadan dumanlar yükseldiğini gören köylüler yangın vanasına bağladıkları hortumla yangını kısa sürede söndürerek yangının binayı sarmasını önlediler.
İhbar üzerine yangın mahalline gelen Hisarcık Belediyesi itfaiye ekipleri iç bölümü kısmen zarar gören binada soğutma çalışması başlattı.