Ekiplerin hedefi daha temiz bir Kütahya

Kütahya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokaklarda yaptığı çalışmayla vatandaşlar ve doğa için daha temiz bir Kütahya hedefliyor.

Yaşadığımız çevrenin, mahallenin, sokakları ve caddeleri daha temiz ve daha yaşanabilir olması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Kütahya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, zaman zaman istenmeyen manzaralar ile karşı karşıya kalabiliyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Mahallelerimizde yaptığımız mıntıka, genel temizlik ve yıkama çalışmalarında ne yazık ki doğaya atılmış moloz, ev eşyaları, plastik atık ve benzeri atıklarla karşılaşılabiliyor.Ekiplerimiz atıkların temizliğini düzenli olarak yapsa da, moloz ve ev eşyaları ve diğer atıklar doğaya verdiği zararın yanında şehir sağlığını ve görüntüsünü ciddi anlamda etkiliyor. Vatandaşlarımızdan bu konuda daha hassas olmalarını talep ederken, özellikle moloz atıkları için 0 274 231 12 36 numaralı telefon ile irtibata geçilerek moloz ve çöpler ücreti karşılığında kapınızdan alıyoruz" denildi.