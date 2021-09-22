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Eğrigöz Kalesi ve İkitaş Kanyonu turizme kazandırılıyor

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Emet ilçesinin Eğrigöz köyünde bulunan Eğrigöz Kalesi ile İkitaş Kanyonunun turizme kazandırılması amacıyla yapılan 1 Adet restoran, 2 adet bungalov ev,1 ahşap oyun parkı ve 1 kamelya bulunan tesislerin yapılan ihale sonrası Günlüce Köyü Muhtarlığına devredildiğini belirtti.

KÜTAHYA 22.09.2021, 10:26
Eğrigöz Kalesi ve İkitaş Kanyonu turizme kazandırılıyor

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Emet ilçesinin Eğrigöz köyünde bulunan Eğrigöz Kalesi ile İkitaş Kanyonunun turizme kazandırılması amacıyla yapılan 1 Adet restoran, 2 adet bungalov ev,1 ahşap oyun parkı ve 1 kamelya bulunan tesislerin yapılan ihale sonrası Günlüce Köyü Muhtarlığına devredildiğini belirtti.

İl Başkanı Sebahattin Ceyhun konuyla ilgili yaptığı açıklamada,” Emet Köylere Hizmet Götürme Birliğimiz tarafından bölgenin turizme kazandırılması amacıyla yapılan 1 Adet restoran, 2 adet bungalov ev,1 ahşap oyun parkı, 1 kamelya, bulunan tesisler bugün yapılan ihale sonrası Emet Günlüce Köyü Muhtarlığına devredildi. Kazıklı Voyvoda veya Kont Drakula olarak anılan Eflak Prensi Vlad Tepes’in esir edildiği yer olduğuna inanılan tarihi Eğrigöz Kalesinin bulunduğu vadi, eşsiz doğası ve manzaralarıyla doğaseverleri bekliyor. Nehir akıntılarının değişmesi ve suyun devasa kayaları aşındırması ile yüzyıllar süren doğal bir oluşumun neticesi olan 7 kilometre uzunluğundaki İkitaş Kanyonu, kamp kurmak, yürüyüş yapmak ve fotoğraf çekmek isteyenler için çeşitli imkanlar sunuyor. Görülmeye değer bir doğa harikası olan, kuş seslerinin su sesine karıştığı İkitaş Kanyonu’nda doğanın sunduğu tüm güzelliklerin keyfini çıkarabilir, benzersiz bir deneyim yaşayabilirsiniz” dedi.

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