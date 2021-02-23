Dumlupınar’da tanıtım çekimleri

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde ’’Saklı Hazine Kütahya’’ projesi kapsamında tanıtım çekimleri yapıldığı bildirildi.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ’’İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi işbirliği ile başlatılan ’’Saklı Hazine Kütahya’’ projesi kapsamında, ilçemizi ziyaret ederek tanıtım ile ilgili fotoğraf, video ve drone ile hava çekimleri yapıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal’a bizde eşlik ettik. Kuruluşun ve kurtuluşun başkenti Dumlupınar ilçemizin tanıtımı için yapılan çekimler için emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ayrıca Kütahya’yı halk oyunları dalında başarı ile temsil eden Yusuf Türkel’e teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim’’ dedi.