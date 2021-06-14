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Dumlupınar Meslek Yüksekokulu için yeni bölüm

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde, Dumlupınar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu için çocuk gelişimi bölümünün onaylandığı bildirildi.

KÜTAHYA 14.06.2021, 09:24
Dumlupınar Meslek Yüksekokulu için yeni bölüm

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde, Dumlupınar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu için çocuk gelişimi bölümünün onaylandığı bildirildi.

AK Parti Dumlupınar İlçe Başkanı Ali Bursa, yaptığı açıklamada, ’’Kurtuluşun ilçesi, Şehitler diyarı Dumlupınar ilçemize ikinci bölüm olarak çocuk gelişimi bölümü hayırlı olsun. İnşallah öğretim görevlisi alımıyla birlikte bu yılki eğitim öğretim dönemine iki bölüm üç sınıf ile başlayacağız. Emeği geçen AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun’a, Kütahya Valimiz Ali Çelik’e Milletvekillerimiz İshak Gazel, Ahmet Tan ve Ceyda Çetin Erenler’e Dumlupınar Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal’a ve emeği geçen herkese ilçem ve şahsım adına çok teşekkür ederim’’ dedi.
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