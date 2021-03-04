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DPÜ’lü Öğretim Üyesi Birnaz Er’den “Denemeler” isimli sergi
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Birnaz Er’in, “Denemeler” isimli kişisel sergisi sanatseverlerle buluştu.
KÜTAHYA 04.03.2021, 13:27
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Birnaz Er’in, “Denemeler” isimli kişisel sergisi sanatseverlerle buluştu.Çevrim içi ortamda açılan sergide Dr. Öğr. Üyesi Er, vaketa derinin çini ve seramik yüzeylerde karışık tekniklerle uygulayarak sanatseverlerin beğenisine sundu.