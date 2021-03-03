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DPÜ’den ustalara saygı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi’ndeki 14 atölyeye Kütahya protokolünün katıldığı ’Ustalara saygı’ adlı törenle Kütahyalı usta sanatçıların isimleri verildi.

KÜTAHYA 03.03.2021, 09:56
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DPÜ’den ustalara saygı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi’ndeki 14 atölyeye Kütahya protokolünün katıldığı ’Ustalara saygı’ adlı törenle Kütahyalı usta sanatçıların isimleri verildi.

Vali Ali Çelik ve protokol üyelerinin de katıldığı törende konuşan DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Türkiye ve Kütahya’da çok önemli hizmetleri olan sanatçıların isimlerinin üniversite de yaşayacağını ifade etti.

"Vefa, insani bir vasıftır" diyen Uysal, "Güzel Sanatlar Fakültemizin derslik, konferans salonu, stüdyo ve atölyelerine Türk kültür ve sanatına kendisini adamış Kütahyalı 14 güzide sanatçımızın isimlerini verdik. Böyle bir uygulamayı üç maksat için yapıyoruz. Başta şunu ifade etmeliyim; sanat ve sanatçı, beni Rabbime yaklaştırıyor. Bana Rabbimi sevdiriyor. Bundan dolayı da sanat ve sanatçıyı seviyorum. Vefa, insani bir vasıftır. Her insan kendine yardım edene ve faydası dokunana saygı duyar. İnsanın Allah’a ibadeti de vefa duygusunun gereğidir. İnsan, bu sistemi kuran, kendini yoktan var eden, cansız varlıkları, bitkileri ve hayvanları hayata hizmet ettiren Allah’a teşekkür etme ihtiyacı hissediyor. İşte biz de ilimize, milletimize, kültür ve sanatımıza büyük hizmetler etmiş bu 14 sanatçımıza teşekkür ediyor ve yaptıkları katkılardan dolayı vefa borcumuz olduğunu düşünüyoruz. Bu 14 güzide sanatçımızın isimlerini derslik ve atölyelere vermekle bir nebze olsun vefa borcumuzu ödemeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İnsani görevimizi yapıyoruz"

DPÜ’nün sanat ve sanatçının yanında olduğunu kaydeden Rektör Kazım Uysal, "İnsandan başka hiçbir canlı sanatın değerini, sanata bakıp sanatçının büyüklüğünü anlayamaz. Allah’ın insanı muhatap alması ve kendini tanımakla görevlendirmesi insanın bu özelliğinden dolayıdır. İnsan, diğer canlılardan farklı olarak varlıklardaki sanata bakarak Rabbini tanıyabiliyor. Kendi yaptığı gül resmi ile gerçek gülü karşılaştırarak rabbinin büyüklüğünü anlayabiliyor. Ben kendi yaptığım resimle rahmetli Ahmet Yakupoğlu’nun resmini karşılaştırıyorum, Ahmet Yakupoğlu’nun büyüklüğünü anlıyorum ve Allah’ın sanat kudretini daha iyi anlıyor ve O’nu seviyorum. Ahmet Yakupoğlu’nun yaptığı bir manzara resmiyle gerçek manzarayı karşılaştırıyorum, Yakupoğlu’nu takdir ediyorum, bu vesileyle Allah’ın büyüklüğünü anlıyorum ve Allah’ı daha çok seviyorum. İşte bu mantığı insandan başka hiçbir canlı yürütemez. O hâlde sanata bakıp sanatçıyı anlamak, diğer vazifelerimiz yanında insani bir görevdir. Biz de bu 14 sanatçımızın ürettiği sanat eserlerine bakarak sanatçılık derecelerini ve büyüklüklerini anladık. Büyük sanatçı oldukları için de onları seviyoruz, minnet duyuyoruz ve takdir ediyoruz. Bundan dolayı da isimlerini en güzel fakültemizin en güzel dersliklerinde yaşatmak istiyoruz. Böylece insani görevimizi yapıyoruz" diye konuştu.

"Bir millet sanata ve sanatçıya değer verdiği nispette canlanır ve gelişir"

Sanatla uğraşan insanlardan hiç bir zarar gelmeyeceğini dile getiren Uysal, "İyi insan yetiştirmek için başta aile, mahalle, okul ve derslik ortamları istenilen özelliklerde olmalı. İşte Kütahyalı 14 mümtaz şahsiyetin isimlerini dersliklere vermekle biz aslında gençlerimizin onlar gibi olmalarını, onlara özenmelerini ve onları örnek almalarını istedik. Bu sanatçılarımızın isimleri ve hayat hikâyeleri dört yıl boyunca öğrencilerimizin hafızalarına kazınacak. Sanata özenecekler ve sanatçıyı sevecekler. Bizim de istediğimiz zaten budur. Sanatla uğraşan insandan zarar gelmez. Çünkü sanat aslında içteki güzelliğin dışa yansımasıdır, sanat eseri ise içteki güzelliğin tecessüm etmiş, cisimleşmiş halidir. O halde kötülükleri önlemek, toplumdaki suç oranını azaltmanın bir yolu da sanata ve sanatçıya değer vermekten geçer. Sanat bir milletin hayat damarıdır. Bir millet sanata ve sanatçıya değer verdiği nispette canlanır ve gelişir. Medenileşir ve kökleşir. İşte tüm bu eğitimle ilgili olumlu kazanımlarından dolayı sanata ve sanatçıya önem veriyoruz. Sanata ve sanatçıya önem verdiğimiz için de şehrimize mal olmuş 14 güzide sanatçımızın isimlerini Güzel Sanatlar Fakültemizin dersliklerinde ve atölyelerinde yaşatmak istiyoruz" dedi.

Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ndeki stüdyo ile dersliklere sanatçılar Ahmet Yakupoğlu, Ahmet Uluçay, Oktay Aslanapa, Hafız Emin Efendi, Rifat Çini, Abdullah Taktak, Sıtkı Olçar, Hüseyin Yüce, Hisarlı Ahmet, Hamza Üstünkaya, Mehmet Koçer, Mehmet Gürsoy, İsmail Yiğit ve İbrahim Kocaoğlu’nun isimleri verildi.
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