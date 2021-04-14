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DPÜ’de proje toplantısı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde bankacılık ve finansman alanındaki 5 projeyle ilgili toplantı yapıldı.

KÜTAHYA 14.04.2021, 10:42
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DPÜ’de proje toplantısı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde bankacılık ve finansman alanındaki 5 projeyle ilgili toplantı yapıldı.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Cengiz Duran’ın başkanlığında yapılan toplantı, Prof. Dr. Macide Çiçek, Prof. Dr. Mustafa Mesut Kayalı, Prof. Dr. Seyfettin Ünal, Doç. Dr. Hakan Çelikkol, Dr. Öğr. Üyesi Ferit Karahan ve Arş. Gör. Dr. Fatma Köse İçigen’in katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda bankacılık ve finansman alanındaki 5 projeye ilişkin görüş alışverişi yapıldı. Dr. Sezai Özkan’ın sunumu sonrası, 5 projenin de TÜBİTAK, Avrupa Birliği ve Zafer Kalkınma Ajansı Projesine ve diğer proje türlerine dönüştürülmesi için girişimlerde bulunulması kararlaştırıldı.
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