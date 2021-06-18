DPÜ’de “Dumansız Kampüs” projesi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu, “Dumansız Kampüs” projesini tanıttı.

Bedesten’de düzenlenen tanıtım törenine Rektör Kazım Uysal, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Terzi ile Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal, Yeşilay Kütahya Şube Başkanı Nuri Çetin ve topluluğa üye öğrenciler katıldı.

Sigarayla mücadele için kurumsal iş birliklerinin yapılacağından söz eden Topluluk Başkanı Abdülmuttalip Şahan, “Proje kapsamında topluluğumuz, öğrenciler ve akademik personelimizi de içine alacak eğitim çalışmaları, yarışmalar ve turnuvalar düzenleyecek. Reklam ve tanıtım çalışmalarıyla desteklenecek önleme çalışmaları yerleşkelerimiz içinde sigara içilmeyecek yeni bölgelerin belirlenmesi için çalışmalar yürütecek” dedi.

Projeye destek verdiğini ve bu projenin gerekliliğine yürekten inandığını ifade eden Rektör Kazım Uysal, “Sizlerin ve topluluğunuzun bu projesini tüm kalbimle destekliyorum. Son aylarda sağlığın değerinin çok daha iyi anlaşıldığı dönemleri beraberce yaşadık. Sağlıklı bireylerin sağlıklı toplumları oluşturacağı gerçeğinden hareketle bu projenin en kısa sürede hayata geçmesi için gerekli adımları beraberce atmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Aynı zamanda Genç Yeşilay Topluluk Danışmanı olan Dekan Prof. Dr. İrfan Terzi, Yeşilay Kütahya Şube Başkanı Nuri Çetin ve Yeşilay Kütahya Şubesi Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal, topluluk öğrencilerini kutlayarak projenin sürdürülmesi için gereken tüm desteği vereceklerini ifade ettiler.