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DPÜ’de “Bilimsel Araştırmalarda Proje Yönetim Stratejileri” semineri

DPÜ’DE “BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA PROJE YÖNETİM STRATEJİLERİ” SEMİNERİ

DPÜ’de “Bilimsel Araştırmalarda Proje Yönetim Stratejileri” semineri

DPÜ’DE “BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA PROJE YÖNETİM STRATEJİLERİ” SEMİNERİ

29 Nisan 2020 Çarşamba 12:33
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DPÜ’de “Bilimsel Araştırmalarda Proje Yönetim Stratejileri” semineri

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Proje Yönetim Ofisi Koordinatörlüğü tarafından “Bilimsel Araştırmalarda Proje Yönetim Stratejileri” konulu seminer video konferans yöntemiyle düzenlendi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın konuşmacı olduğu seminere farklı dallardan 30 akademisyen katıldı.

Proje Yönetim Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Hamdi Melih Saraoğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayan seminere Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal da katılarak katılımcılara hitap etti.

Rektör Kazım Uysal, bilimsel çalışmaların ve projelendirmenin önemine değindiği konuşmasında; seminerin katılımcılar ve Üniversite açısından verimli geçmesini diledi.

Konuşmacı Prof. Dr. Mustafa Böyükata, etkinlik boyunca proje döngüsü yönetimi, mantıksal çerçeve matrisi, proje konusu belirleme, durum analizi, kaynak taraması, projelere fon bulma yolları, planlama, iş-zaman çizelgelerine uyum ilkeleri, ekibin niteliği ve rolü, zaman yönetimi, bulguları izleme, analiz ve yorumlama stratejileri, alternatif planların tasarımı, risk analizi ve rapor hazırlama teknikleri konularındaki bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

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