DPÜ takımları Teknofest 2021’e hazırlanıyor

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin bünyesindeki çeşitli takımların Teknofest 2021 için hazırlıklarını hızlandırdığı bildirildi.

Türkiye’nin en büyük teknoloji festivalinde yer almak için Mühendislik Fakültesinin çeşitli bölümlerinde görev yapan akademisyen ve öğrenciler, bu yıl düzenlenecek festivalde yer almak için çaba sarf ediyor.

Mühendislik Fakültesinden verilen bilgiye göre, Üniversiteden İnsansız Hava Aracı kategorilerinde 4, Sosyal İnovasyon kategorisinde 2, roket ile elektrikli araç yarışlarında da birer takım olmak üzere DPÜ’nün toplam 8 takımı Teknofest 2021 finallerinde yer almak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Buna göre, Yusi ve Fıtbox projeleri Sosyal İnovasyon kategorisinde, DPÜ-Yaztem Karanda takımı İnsansız Hava Aracı (Sabit Kanat) kategorisinde, DPÜ-Kızıl Kuasar Aquıla İnsansız Hava Aracı (Döner Kanat) kategorisinde, DPÜ-Kızıl Kuasar Orıon ve DPÜ-Kızıl Kuasar Zodyak İnsansız Hava Aracı (Serbest) kategorisinde, Şahin Roket Takımı Orta İrtifa Roket Yarışması’nda, DUSCART Elektromobil Takımı ise TÜBİTAK Efficiency Challange Elektrikli Araç Yarışları’nda Üniversiteyi temsil etmek için mücadele ediyor. Bazı kategorilerde eleme aşamalarının devam ettiği festivale katılacak takımlar Ağustos ayı başında kesinleşecek. Teknofest 2021 ise 21-26 Eylül tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek.