Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA SPOR
BİST
101054
ALTIN
383.514
DOLAR
6.9855
STERLİN
8.6786
EURO
7.5874

DPÜ Kütüphanesi hizmetlerini sürdürmeye devam ediyor

DPÜ KÜTÜPHANESİ HİZMETLERİNİ SÜRDÜRMEYE DEVAM EDİYOR

DPÜ Kütüphanesi hizmetlerini sürdürmeye devam ediyor

DPÜ KÜTÜPHANESİ HİZMETLERİNİ SÜRDÜRMEYE DEVAM EDİYOR

29 Nisan 2020 Çarşamba 12:36
1 Okunma
DPÜ Kütüphanesi hizmetlerini sürdürmeye devam ediyor

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesi, uzaktan eğitim döneminde de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Türkiye’yi ve Dünyayı etkileyen Korona virüs (Covid-19) nedeniyle Dumlupınar Üniversitesinin uzaktan eğitim sistemine geçmesi Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesi’nin etkinliklerini durdurmadı. Kütüphane hizmetlerini sürdürmeye ve öğrenciler ile akademisyenleri elektronik kaynaklarıyla desteklemeye devam ediyor.

Salgının başlamasıyla abone olunan veri tabanlarına üniversite dışından erişim için gerekli çalışmaları tamamlayan Kütüphane, kullanıcıların bulundukları yerden elektronik kaynaklara ulaşabilmesi için gereken belgelere internet sitesinde yer alan Uzaktan Erişim sekmesinde yayımladı.

Elektronik kaynakların öneminin arttığı salgın sürecinde Kütüphane, üye olduğu veri tabanlarının sayısını artırmaya da yönelerek, 2020 yılı başında 46 olan veri tabanı sayısını 56’ya yükselterek ulaşılan elektronik kitap sayısını 2,5 kat artırdı. Bunun yanında çeşitli yayınevleri ile geniş kitlelerin erişimine açılan sanal kütüphanelerden derlenen bilgilerle yeni bir sayfa hazırlandı.

Tüm dünyanın gündeminde olan Covid-19 ile ilgili araştırma yapmak isteyenleri de unutmayan Kütüphane, internet sitesindeki E-Kaynaklar başlığı altında hazırladığı Covid-19 Bilgi Kaynakları sayfasını sürekli güncel tutarak okumalara ve hazırlanan bilimsel çalışmalara destek sunuyor. Öğrenci ve akademisyenler salgın sürecinde internet üzerinden verilen eğitimlere de yine E-Kaynaklar sekmesi altında bulunan Online Eğitimler-WEBİNAR sayfasından erişebilecekler.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rektör Kazım Uysal sosyal medyada öğrencilerle buluştu
Rektör Kazım Uysal sosyal medyada öğrencilerle buluştu
Aileler talep etti, Başkan Teke aynı gün su sorununu çözdü
Aileler talep etti, Başkan Teke aynı gün su sorununu çözdü
Kitap okuyana ‘Simav nüfus defteri 1840’ kitabı hediye
Kitap okuyana ‘Simav nüfus defteri 1840’ kitabı hediye

banner371

banner363

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim