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DPÜ Kütahya’daki rehber öğretmenleri ağırladı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), Kariyer ve Mezun Merkezinin (KAMER) eş güdümünde Kütahya merkez ilçede görev yapan rehber öğretmenleri tanışma toplantısında ağırladı.

KÜTAHYA 21.06.2022, 09:28
DPÜ Kütahya’daki rehber öğretmenleri ağırladı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), Kariyer ve Mezun Merkezinin (KAMER) eş güdümünde Kütahya merkez ilçede görev yapan rehber öğretmenleri tanışma toplantısında ağırladı.

Rektörlük Toplantı Salonu’nda Kariyer ve Mezun Merkezinin eşgüdümünde gerçekleşen toplantıya Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şahmurat Arık, DPÜ KAMER Koordinatörü Öğr. Gör. H. Feyyaz Ebeoğlugil ve Kütahya merkez ilçedeki liselerde görev yapan rehber öğretmenler katıldı.

Rektör Kazım Uysal’ın katılımcıları selamlamasıyla başlayan toplantıya katılan öğretmenler de kendilerini ve kurumlarını tanıttılar. Daha sonra Koordinatör Öğr. Gör. H. Feyyaz Ebeoğlugil, üniversitenin akademik birimlerini ve sosyal olanaklarını öğretmenlere aktardı.

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