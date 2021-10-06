DPÜ, iki alanda ’YÖK 100/2000 Doktora Bursu’ kazandı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi YÖK 100/2000 Doktora Bursu kapsamında Akıllı ve Yenilikçi Malzemeler ile Enerji Depolama alanlarında toplam 6 doktora bursu almaya hak kazandı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, ”Yükseköğretim Kurulu, 100/2000 Doktora Projesi 2021-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi için geçtiğimiz aylarda çağrıyı çıkmıştı. Farklı alanlarda yaptığımız başvuruların ardından YÖK’ün yaptığı değerlendirme ile Malzeme Bilimi ve Mühendisliği doktora programına bağlı Akıllı ve Yenilikçi Malzemeler ile Kimya doktora programına bağlı Enerji Depolama alanlarında yapılan başvurumuz destek gördü. Başvuru için dosya gönderen tüm ana bilim dallarımıza teşekkür ederiz” dedi.

Konuyla ilgili bir duyuru yayımlayan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, YÖK’ün 100/2000 Doktora Bursu kapsamında Akıllı ve Yenilikçi Malzemeler ile Enerji Depolama alanlarında toplam 6 doktora öğrencisinin burs alacağı bilgisini resmi internet sitesi lee.dpu.edu.tr üzerinden bildirdi. Yapılan açıklamada, ayrıca Akıllı ve Yenilikçi Malzemeler ile Enerji Depolama alanlarına 4- 11 Ekim tarihleri arasında çevrim içi olarak yapılacak başvurularda gerekli koşulları sağlayan adayların başvuru yapabileceği ve 12 Ekim günü yapılacak bilim - mülakat sınavının ardından kazananların ilan edileceği bilgisi verildi.

Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal ise konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Ülkemizin kalkınma hedefleri yönünde ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi hedefleyen YÖK 100/2000 Doktora Programı kapsamında değerlendirilen başvurumuz sonrasında, Akıllı ve Yenilikçi Malzemeler ile Enerji Depolama alanlarında 6 burs kontenjan hakkı elde etmesi Üniversitemiz açısından çok değerli. Bu vesile ile Metalürji ve Malzeme Mühendisliği bölümümüzü ve bölüm adına süreci yöneten Prof. Dr. Hasan Göçmez ile Kimya bölümümüzü ve bölüm adına süreci yöneten Prof. Dr. Alper Tolga Çolak’ı kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.