banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Piyasaların Gözü 20 Ocak'ta TCMB Kararında!
Piyasaların Gözü 20 Ocak'ta TCMB Kararında!
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?
PFDK kararları açıklandı
PFDK kararları açıklandı
Fatih Terim’den
Fatih Terim’den "Son imzam" paylaşımı!

DPÜ BAP’tan araştırmacılara önemli destek

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (DPÜ BAP) tarafından, mevcut proje türlerinden Genel Araştırma Projeleri (GAP), Kariyer Başlangıç Projeleri (KBP), Hızlı Destek Projeleri (HZP), Tez Projeleri (TEZ) ve Bilimsel Etkinlik Projeleri (BEP)’ne verilen toplam destek miktarının yüzde 50 oranında arttırılmasına karar verildiği bildirildi.

KÜTAHYA 14.01.2022, 11:00
DPÜ BAP’tan araştırmacılara önemli destek

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (DPÜ BAP) tarafından, mevcut proje türlerinden Genel Araştırma Projeleri (GAP), Kariyer Başlangıç Projeleri (KBP), Hızlı Destek Projeleri (HZP), Tez Projeleri (TEZ) ve Bilimsel Etkinlik Projeleri (BEP)’ne verilen toplam destek miktarının yüzde 50 oranında arttırılmasına karar verildiği bildirildi.

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, “Var olan proje türlerinden Genel Araştırma Projeleri (GAP), Kariyer Başlangıç Projeleri (KBP), Hızlı Destek Projeleri (HZP), Tez Projeleri (TEZ) ve Bilimsel Etkinlik Projeleri’ne (BEP) verilen toplam destek miktarı yüzde 50 oranında artırılacak. Bunun yanında proje türlerine Performans Tabanlı Proje Destekleri (PTP) adında yeni bir başlığı eklemiş bulunuyoruz. Buna göre TÜBİTAK değerlendirmesi sonucu C puanı alarak desteklenmeyen projeler PTP başlığı altında başvuru yaparak değerlendirmeye alınacak ve bu projeler de DPÜ BAP tarafından desteklenebilecek” denildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan DPÜ BAP Komisyon Başkanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez,” Hem DPÜ BAP çatısı altında proje öneren ve önermeyi hedefleyen hem de TÜBİTAK projelerine başvuran araştırmacılarımızın görüş, öneri ve isteklerini dikkate alarak yaptığımız çalışmalar sonucu DPÜ BAP olarak böyle önemli bir karar aldık. Ayrıca değerli akademisyenlerimizin bilimsel çıktılar ortaya koymak konusundaki istek ve arzularına destek olmanın verdiği gururu bir ileri basamağa taşımak noktasında kararlıyız. Verilen yeni destekler ile önümüzdeki yıllarda DPÜ’nin ulusal ve uluslararası sıralamalarda yükseleceğine olan inancımız tam” dedi.

Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, DPÜ BAP’ın gerek mevcut projelerin bütçesinde gittiği güncelleme, gerek ise TÜBİTAK değerlendirmesi sonucu C puanı alan projeler konusunda oluşturduğu yeni proje türü kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Akademisyenlerimize desteğimiz artarak devam edecek”

Rektör Uysal, “Proje bütçelerinde yapılan bütçe güncellemesi ile akademisyenlerimizin çalışmalarını sürdürmek konusunda rahatlayacağına inanıyorum. Üniversite yönetimimizin, akademisyenlerimize hedefledikleri çalışmalara fon sağlamak noktasında destekleri hızla artarak devam etmekte ve edecek. Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin değerli bilim insanlarının ülkemizin nadide bilimsel destek kuruluşu olan TÜBİTAK’a olan başvuruları oldukça önemli. Çeşitli sebeplerden dolayı projelerine destek alamayan ancak belirli bir düzeyin üzerinde olduğu için C puanı almaya hak kazanan akademisyenlerimize üniversite kaynakları ile destek vererek çalışmalarını gerçekleştirmenin önünü açmayı bilimsel araştırmalar açısından önemli bir adım olarak görüyorum” diye konuştu.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 20 33
5. Fenerbahçe 20 32
6. Hatayspor 20 32
7. Gaziantep FK 20 31
8. Sivasspor 20 29
9. Beşiktaş 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Göztepe 20 18
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 19 35
5. Bandırmaspor 19 32
6. İstanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Gençlerbirliği 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Keçiörengücü 19 22
14. Manisa Futbol Kulübü 19 22
15. Menemen Belediyespor 19 22
16. Altınordu 19 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Manchester City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. West Ham United 21 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton Wanderers 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Southampton 20 24
12. Crystal Palace 20 23
13. Brentford 20 23
14. Aston Villa 19 22
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 20 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Elche 20 19
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11