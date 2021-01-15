"Daha iyisinin yorgunluğunu yaşamalıyız"

Kütahya’nın tarım potansiyeli, mevcut çalışmalar ve 2021 yılında yapılması planlanan projeler Tarım İstişare Toplantısı’nda değerlendirildi.

Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında yapılan toplantıya; Vali Yardımcısı Aydın Börü, ilçe kaymakamları, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürleri katıldı.

Kütahya İl Özel İdaresi tarafından tarıma ayrılan kaynağın 2 milyon TL’den 6 milyon TL’ye yükseldiğini kaydeden Vali Ali Çelik, “Tarımsal üretim ve istihdamın artırılması için bakış açısı oluşturmalıyız. İşimizi daha iyi nasıl yaparız düşüncesinin karşılığı, sorumluluğu olmalı, yorgunluğunu yaşamalıyız. Kişisel ve kurumsal muhasebemizi yapmalıyız. Herkes kendi alanında bilgi üretmeli ve o bilgiyi kullanabilmeli” dedi.

Kaymakamlardan üretimin gücünü birleştirici çalışmalara girmelerini isteyen Vali Çelik, “İnandığınız bir proje bulun ve peşinden gidin. Ardınızda hoş bir sadâ kalsın. Ben elimden gelen desteği vereceğim. Sahada çiftçilerin sorunlarına çözüm üreten, yol gösteren ve proje üreten bakış açısına evrilmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Vali Çelik’in konuşmalarının ardından İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık; mera çalışmaları, hayvan hastalık ve zararlılarıyla mücadele, meyveciliği geliştirme, sebze yetiştiriciliğini yaygınlaştırma, hayvansal üretimi geliştirme, tarla bitkileri yetiştiriciliğini geliştirme, bitkisel üretimi destekleme, tıbbi aromatik bitki üretimini geliştirme, Çitgöl bölgesi seracılık alt yapısının iyileştirilmesi, taş kırma, adaçayı paketleme, yem pelet makinesi alımı, silajlık mısır paketleme ve fide dikimi makinesi alım projeleri hakkında bilgiler verdi.