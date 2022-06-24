banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Sigara fiyatlarına rekor zam geliyor
Sigara fiyatlarına rekor zam geliyor
Araç sahiplerinin gözü aydın! 'Motorine indirim kapıda'
Araç sahiplerinin gözü aydın! 'Motorine indirim kapıda'
Aynı daireyi 2 kişiye satmışlar!
Aynı daireyi 2 kişiye satmışlar!
Kuru çiçekte ithalatı ihracata çevirdi
Kuru çiçekte ithalatı ihracata çevirdi

Daha güvenli ulaşım için yol çizgileri tamamlanıyor

Kütahya il merkezi genelinde üst yapı çalışmalarına ağırlık veren Kütahya Belediyesi, Fatih Mahallesinde yaya geçit ve yol çizgi çalışması başlattı.

KÜTAHYA 24.06.2022, 11:09
Daha güvenli ulaşım için yol çizgileri tamamlanıyor

Kütahya il merkezi genelinde üst yapı çalışmalarına ağırlık veren Kütahya Belediyesi, Fatih Mahallesinde yaya geçit ve yol çizgi çalışması başlattı.

Asfalt serim çalışmalarını hızla tamamlayan Kütahya Belediyesi, yapımı tamamlanan cadde ve sokaklarla birlikte yaya geçit ve yol çizgiler silinen, eksik olan mahallelerde de çalışma başlattı.

Ekipler son olarak yol güvenliği için büyük önem taşıyan yol çizgi çalışmasını Fatih Mahallesinde yürütüyor. Mahallenin birçok cadde ve sokağında devam eden çalışmanın tamamlanması sonrasında diğer mahallelerde de çalışmalar başlayacak.

Yorumlar (0)
23°
açık