Cumhurbaşkanlığı himayesinde hazırlanan kitaba KSBÜ desteği

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tavşanlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) Müdür Yardımcısı ve Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Derya Berikten’in yazarları arasında yer aldığı, Cumhurbaşkanlığı himayesinde basılan ve hazırlanan “Türkiye Mantarları Listesi” adlı kitap yayınlandı.

Kitabın içeriği ile ilgili bilgiler doğrultusunda ülkemizin biyoçeşitliliğinden bahseden Dr. Öğr. Üyesi Berikten, “Ülkemiz biyoçeşitliliği, gerek karasal gerekse sucul ortamlarda oldukça zengindir. Bu çeşitliliğin bir parçası olan mantarlar öyle ilginç canlılardır ki hangi ağacın kovuğundan, hangi taşın altından, hangi şahsın yaşam alanından, hangi hastanenin havasından, hangi yiyecek üzerinden ya da hangi su birikintisinden, ne zaman ortaya çıkacağı hiç belli olmaz. Bundan dolayı, bu çeşitliliğin ortaya çıkarılabilmesi, onlardan yararlanılabilmesi ve doğanın korunabilmesi için oldukça önemlidir" şeklinde konuştu.

“ÜLKEMİZİN MANTAR TÜRLERİ BİR KİTAPTA TOPLANDI”

Tür çeşitliliğinin güncel durumunun ortaya konulmasının önemini vurgulayan Berikten, “Özellikle çürütme işlevi nedeniyle, ekosistemin en önemli öğelerinden olan mantarların (fungusların) tespiti yapılarak tamamının listelendiği bir kaynak kitap oluşturulmuş olması oldukça önemlidir. Bu eser Cıvık Mantarlar, Kamçılı Mantarlar, Zigotlu Mantarlar, Suküfleri, Keseli Mantarlar ve Topuzlu Mantarlar’ın tamamını içeren ilk kaynak olması nedeniyle büyük bir önem kazanmaktadır. Günümüze kadar gelen süreçte ülkemizde keşfedilen mantar türleri biri veya birkaçı bir arada olacak şekilde pek çok eserde yer almıştır. İlk defa bu eserde, ülkemizin bütün mantar türleri bir kitapta toplanmış ve Türkçe adlarıyla birlikte sunulmuştur. Bu konuda kendini yetiştirmek isteyen her araştırmacı, öncelikle ülkemizde daha önce hangi mantar türlerinin bulunduğunu, Türkçe isimleriyle birlikte bu kitapta görebilecektir” ifadelerini kullandı.

“MANTAR ÇEŞİTLİLİĞİNİN TANITIMINA KATKI SAĞLAYACAK BİR KİTAP”

Söz konusu eserin, onlarca araştırmacının çalışmasıyla oldukça zor bir sürecin ürünü olarak, birkaç yılda tamamlanabildiğine dikkat çeken Berikten, “Bu kitap sayesinde, ülkemizde yayılış gösteren mantarlar konusunda, bu alanda çalışan araştırmacıların yanı sıra halkımızın da bilgi ve birikiminin artırılabileceğine, bu mantar çeşitliliğinin tanıtımına katkı sağlanacağına ve ülkemizin bu yöndeki gelişimine de destek olunabileceğine inanıyorum. Bu kitabın editörleri Prof. Dr. Ertuğrul Sesli, Prof. Dr. Ahmet Asan ve Prof. Dr. Faruk Selçuk başta olmak üzere, kitaba katkı sağlayan tüm yazarlar, uzmanlar ile Türkçe Mantar Adları çalışma ekibine teşekkür eder, kitabın yazarları arasında olmaktan dolayı duyduğum sevinci ve gururu paylaşmak isterim. Yararlı olmasını dilerim" diye konuştu.

KSBÜ Rektörü Vural Kavuncu, çalışmasından dolayı Berikten’i tebrik etti.