Çiftçilere ilaçlama uyarısı

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilaçlama yapan çiftçilere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Üreticilerin özellikle ilaçlama işlerini özellikle rüzgarlı havalarda yapmamaları gerektiğine dikkat çeken İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kullanacakları pestisit ve benzeri ilaçların Tarım Bakanlığınca ruhsat verilmiş olmasına özen göstermelerini ve tavsiye edilen dozun üstüne çıkmamaları tavsiyesinde bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü açıklamasında,” İlaçlama işlerinizi mutlaka çevrenizdeki gezginci arıcılara haber veriniz. Özelliklere arıların doğada çalışmadığı sabah erken veya akşam saatlerini tercih ediniz. İlaçlama yaparken mutlaka kişisel koruyucu donanım ve maske kullanınız. İlaçlama boyunca yeme içme işlerinden uzak durunuz. İlaçlama sonunda artan şişeleri ve ambalajları doğaya atmayalım, çevremizi koruyalım. Hasat esnasında yağışlar olabileceğinden mobilya ve benzeri mantarı hastalıklara karşı koruyucu ilaçlama yapalım. Su kaynaklarımızı kirletmeyelim. Kuraklık olabileceğini aklımızdan çıkarmayalım, suyumuzu israf etmeyelim. Gereksiz toprak işleme faaliyetlerinden uzak duralım” denildi.