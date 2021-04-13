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Çiftçilere güvenli traktör kullanım el kitabı dağıtıldı

Kütahya’nın Simav ilçesinde, traktör sürücülerinin güvenliğine destek amaçlı bin 300 el kitabı dağıtıldı.

KÜTAHYA 13.04.2021, 12:45
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Çiftçilere güvenli traktör kullanım el kitabı dağıtıldı

Kütahya’nın Simav ilçesinde, traktör sürücülerinin güvenliğine destek amaçlı bin 300 el kitabı dağıtıldı.

Kütahya Valisi Ali Çelik’in direktifleriyle başlatılan etkinlik, Simav’a bağlı 3 belde ve 11 köyde, traktör sahibi olan toplam bin 300 çiftçiye güvenli traktör kullanımı el kitabı dağıtılarak gerçekleştirildi. Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, çiftçilere büyük kolaylık sağlayan traktör ve ekipmanlarının dikkatli kullanılarak kazaların önlenmesi gerektiğini belirtti. Kaymakam Halim “Çiftçilere dağıtılan güvenli traktör kullanımı kitabı, başarılı kurgulanan görsellerle desteklenmiş kolay okunan bir kitapçık. Daha önce 2018 ve 2020 yıllarında, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle, traktör kullanım konusunda çiftçilere yönelik eğitici çalışmalar yaptık. Her yıl 4-5 vatandaşımızı, tek taraflı traktör kazalarında kaybediyoruz. Kırsal alan itibariyle ilimizin en geniş alan ve nüfusuna sahip olan ilçemizde dağıtılan bu el kitabı, çiftçilerimize çok faydalı olacak” dedi.
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