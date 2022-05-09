Çavdarhisarlı çocuklar beyaz perdeyle Aizanoi Antik Kenti’nde tanıştı

Büyük Zafer’in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde sinemaya erişimi kısıtlı olan çocuklar için geliştirilen Gezen Sinema Tırı Çavdarhisar ilçesi Aizanoi Antik Kenti’nde çocuklarla buluştu.

Mobil tırda kurulan sinema salonunda “Rafadan Tayfa” filmini izleyen çocuklar eğlenceli ve heyecanlı dakikalar geçirdi. Çavdarhisar Kaymakamı Metin Korkmaz ile Belediye Başkanı Halil Başer, mobil tırı ziyaret ederek çocukların heyecan ve mutluluğuna ortak oldu.