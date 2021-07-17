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Çavdarhisar’da çini sergisi açıldı

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde, sır altı çini uygulama kursu öğrencilerinin yaptığı çalışmaların sergilendiği çini sergisi törenle açıldı.

KÜTAHYA 17.07.2021, 10:03
Çavdarhisar’da çini sergisi açıldı
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Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde, sır altı çini uygulama kursu öğrencilerinin yaptığı çalışmaların sergilendiği çini sergisi törenle açıldı.

Açılışa Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, Belediye Başkanı Halil Başer ve davetliler katıldı.

Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı açıklamada, ’’Aizanoi Kadın Kooperatifi, sır altı çini uygulama kursunun sonlanması ile birlikte kooperatif üyelerinin kurs süresince yaptığı ürünleri kooperatif dükkanında sergilediler. İlçe ekonomimize katkısı olan kursumuzun açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlçemiz turizm atağının yanı sıra kadın girişimi yönünden de gelişmekte’’ ifadelerini kullandı.
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