Çavdarhisar’da 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikildi

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde, ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ anma etkinlikleri kapsamında fidan dikimi etkinliği düzenlendi.

Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı açıklamada, ’’Kaymakam Armağan Yazıcı, kurum amirleri ve vatandaşlarımızla beraber 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, ilçemiz 15 Temmuz Şehitler Ormanı’nda fidan dikim programı gerçekleştirdik. Destanlarla dolu tarihimizde yerini alan 15 Temmuz demokrasi ve birlik gününde milletimizin kahramanca mücadelesini anarken diktiğimiz fidanlarımız gelecek nesillerimiz ile beraber yeşerecek ve bizden onlara kalacak en güzel miraslar olacaktır" dedi.