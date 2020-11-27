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Çavdarhisar Belediyesi’nden ’Atık Giysileri Toplama’ projesi

Çavdarhisar Belediyesi, ’Atık Giysileri Toplama’ projesiyle ilçenin farklı noktalarına yerleştirdiği kullanılmış giysi ve ayakkabı kumbaraları sayesinde vatandaşların evindeki kullanılmayan giysi atıklarını toplayıp ihtiyaç sahibi vatandaşlarla buluşturmayı amaçlıyor.

KÜTAHYA 27.11.2020, 10:19
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Çavdarhisar Belediyesi’nden ’Atık Giysileri Toplama’ projesi
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Çavdarhisar Belediyesi, ’Atık Giysileri Toplama’ projesiyle ilçenin farklı noktalarına yerleştirdiği kullanılmış giysi ve ayakkabı kumbaraları sayesinde vatandaşların evindeki kullanılmayan giysi atıklarını toplayıp ihtiyaç sahibi vatandaşlarla buluşturmayı amaçlıyor.

Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı açıklamada, ’’İlçemizin 4 farklı noktasına yerleştirilen kumbaralarda toplanan evlerde kullanılmayan giysi, ayakkabı ve konfeksiyon atıklarının bir merkezde ayrıştırıldıktan sonra, kullanılabilir durumdakilerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak’’ dedi.
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