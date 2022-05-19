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Çavdarhisar Aizanoi Antik Kenti’nde Sokak tenisi turnuvası
Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde “Sporun Gelişimi ve Tarihin Tanıtımı” projesi çerçevesinde Aizanoi Antik Kenti’nde Sokak tenisi turnuvası düzenlendi.
KÜTAHYA 19.05.2022, 09:52
Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde “Sporun Gelişimi ve Tarihin Tanıtımı” projesi çerçevesinde Aizanoi Antik Kenti’nde Sokak tenisi turnuvası düzenlendi.
Yaklaşık 50 sporcunun katıldığı turnuva sonunda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları Çavdarhisar Kaymakamı Metin Korkmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can ile birim müdürleri tarafından verildi.