Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden Emet Belediyesi’ne destek
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN EMET BELEDİYESİNE DESTEK
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Emet Belediyesi’ne malzemesi desteği verdi.
Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, ’’Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Emet Belediyemize gönderilen banklar, çöp kutuları, oturma park grupları, yetişkin çınar ağaçları ilçemize geldi. Malzemelerin teslimini yerinde inceledik. Her zaman, her alanda desteklerini esirgemeyen Bursa Büyük Şehir Belediye başkanı Ali Nur Aktaş’a Gazi Emet halkımız adına teşekkür ediyorum. Gönderilen malzemeleri ihtiyaç bulunan alanlara kısa sürede dağıtacağız. Çınar ağacı uzun ömürlü olması ile bilinir. Sayın başkanımız bu zamana kadar ilçemize çiçek ve ağaç ve fidan konusunda daha öncede destekler vermişti. Bugünde 30 adet yetişkin çınar ağacını diğer malzemeler ile ilçemize gönderdi. Uzun ömürlü çınar ağaçları gibi kardeşlik ve hizmet dayanışmamızın uzun yıllar süreceğine inancımızla Başkanımız Ali Nur Aktaş’a ilçem halkı adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.
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