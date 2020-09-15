banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Eviniz için en uygun kombiyi nasıl seçersiniz?
Eviniz için en uygun kombiyi nasıl seçersiniz?
Altın haftaya güçlü bir başlangıç yaptı
Altın haftaya güçlü bir başlangıç yaptı
Bağışıklık sistemini güçlendirecek öneriler
Bağışıklık sistemini güçlendirecek öneriler
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden Emet Belediyesi’ne destek

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN EMET BELEDİYESİNE DESTEK

KÜTAHYA 15.09.2020, 11:03
2
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden Emet Belediyesi’ne destek

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Emet Belediyesi’ne malzemesi desteği verdi.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, ’’Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Emet Belediyemize gönderilen banklar, çöp kutuları, oturma park grupları, yetişkin çınar ağaçları ilçemize geldi. Malzemelerin teslimini yerinde inceledik. Her zaman, her alanda desteklerini esirgemeyen Bursa Büyük Şehir Belediye başkanı Ali Nur Aktaş’a Gazi Emet halkımız adına teşekkür ediyorum. Gönderilen malzemeleri ihtiyaç bulunan alanlara kısa sürede dağıtacağız. Çınar ağacı uzun ömürlü olması ile bilinir. Sayın başkanımız bu zamana kadar ilçemize çiçek ve ağaç ve fidan konusunda daha öncede destekler vermişti. Bugünde 30 adet yetişkin çınar ağacını diğer malzemeler ile ilçemize gönderdi. Uzun ömürlü çınar ağaçları gibi kardeşlik ve hizmet dayanışmamızın uzun yıllar süreceğine inancımızla Başkanımız Ali Nur Aktaş’a ilçem halkı adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Yorumlar (0)
banner378
28°
açık
Namaz Vakti 15 Eylül 2020
İmsak 05:11
Güneş 06:38
Öğle 13:04
İkindi 16:35
Akşam 19:21
Yatsı 20:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Göztepe 1 3
2. Karagümrük 1 3
3. Beşiktaş 1 3
4. Galatasaray 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Antalyaspor 1 3
7. Hatayspor 1 3
8. Erzurumspor 1 3
9. Fenerbahçe 1 3
10. Kayserispor 1 3
11. Konyaspor 0 0
12. Ankaragücü 1 0
13. Çaykur Rizespor 1 0
14. Kasımpaşa 1 0
15. Gaziantep FK 1 0
16. Trabzonspor 1 0
17. Gençlerbirliği 1 0
18. Başakşehir 1 0
19. Sivasspor 1 0
20. Malatyaspor 1 0
21. Denizlispor 1 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 1 3
2. Balıkesirspor 1 3
3. Altınordu 1 3
4. Ümraniye 1 3
5. Adanaspor 1 3
6. Ankara Keçiörengücü 1 3
7. Ankaraspor 1 3
8. Akhisar Bld.Spor 1 1
9. Altay 1 1
10. Samsunspor 1 1
11. Tuzlaspor 1 1
12. Bandırmaspor 1 0
13. Boluspor 1 0
14. Eskişehirspor 1 0
15. İstanbulspor 1 0
16. Bursaspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Menemen Belediyespor 1 0
Takımlar O P
1. Arsenal 1 3
2. Leicester City 1 3
3. Newcastle 1 3
4. Wolverhampton 1 3
5. Liverpool 1 3
6. Crystal Palace 1 3
7. Everton 1 3
8. Aston Villa 0 0
9. Brighton 0 0
10. Burnley 0 0
11. Chelsea 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Leeds United 1 0
15. Southampton 1 0
16. Tottenham 1 0
17. Sheffield United 1 0
18. West Ham 1 0
19. Fulham 1 0
20. West Bromwich 1 0
Takımlar O P
1. Valencia 1 3
2. Granada 1 3
3. Osasuna 1 3
4. Real Betis 1 3
5. Huesca 1 1
6. Real Sociedad 1 1
7. Real Valladolid 1 1
8. Villarreal 1 1
9. Celta de Vigo 1 1
10. Eibar 1 1
11. Atletico Madrid 0 0
12. Barcelona 0 0
13. Elche 0 0
14. Getafe 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Sevilla 0 0
17. Deportivo Alaves 1 0
18. Levante 1 0
19. Athletic Bilbao 1 0
20. Cádiz 1 0