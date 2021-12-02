Bölge Müdürü Kayıran: “Hedeflerin gerçekleştirilmesi için disiplin elden bırakılmamalı”

Kütahya Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran Gediz Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaretinde yaptığı açıklamada, başarılı bir ekip çalışmasının önemine değinerek, hedeflerin gerçekleştirilmesi için disiplinin elden bırakılmaması gerektiğini dile getirdi.

Gediz Orman İşletme Müdürlüğünde İşletme Müdür Vekili İzzet Akgün ve Orman İşletme Şefleri tarafından karşılanan Bölge Müdürü Kemal Kayıran, daha sonra Gediz Orman İşletme Müdürlüğünde toplantıya katıldı. Toplantıda İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan sunum ile program ve gerçekleşmeler hakkında bilgiler alan Bölge Müdürü Kayıran, başarılı bir ekip çalışmasının önemine değindi ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için disiplinin elden bırakılmamasını, bu şekilde de çok güzel işlere imza atacaklarını ifade etti.

Toplantıdan sonra Gediz Orman İşletme Müdürlüğü Murat Dağı kayak merkezini ziyaret eden Bölge Müdürü Kayıran, daha sonra Gümele Beldesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifine geçti ve Kooperatif Başkanı Tuncay Demir ve yönetim kurulu ile bir araya geldi. Ziyarette, tarımsal sanayinin geliştirilmesi için yapılacaklar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu ve yapılması planlanan çalışmalar görüşüldü.