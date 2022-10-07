Belediye personeline hizmet içi eğitim

Gediz Belediyesinde, hizmet kalitesinin arttırılması amacı ile yapılan çalışmalar çerçevesinde, vatandaşa yönelik hizmetlerin iş ve işleyişinin daha sağlıklı yapılabilmesi , hizmet kalitesinin arttırılması, hizmetleri hızlı ve güvenli şekilde yürütmek ve uygulama birliği sağlamak amacıyla hizmet içi eğitim veriliyor.

Belediyede daha kurumsal, daha insan odaklı yapının oluşmasını amaçladıklarını ifade eden Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Bu anlamda göreve geldiğimiz günden bu yana ciddi mesafeler kat ettik. Gediz Belediyesi Psikolog & Aile Danışmanı Emine Aras tarafından personelimize gruplar halinde verilen hizmet içi eğitim semineri çalışma verimliliğimizi daha da artıracak. Bu tip faaliyetlerimiz periyodik olarak devam edecek" dedi.

Belediye olarak her alanda eğitim faaliyetlerinin devam edeceğini aktaran Başkan Akçadurak, kendini yenileyen ve çağın şartlarına göre hazırlayan donanımlı bir belediye, donanımlı bir halk olmak için çabaladıklarını ifade etti.