Belediye Kütahyaspor’dan gençlere jest

Belediye Kütahyaspor, Kütahya’da bulunan lise son sınıf öğrencilerine sezon boyunca geçerliliği olan ücretsiz kombine bilet dağıtımı yapıyor.

Belediye Kütahyaspor tarafından yapılan uygulamada, ilimizde bulunan tüm liselerin son sınıf öğrencileri 1 yıl geçerliliği olan kombine kart sayesinde, Belediye Kütahyasporumuzun tüm maçlarına katılım sağlayabilecekler.

2022-2023 Sezonu kombine giriş kartının ilk dağıtımı Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık tarafından, Kütahya Lisesi ve Kütahya Atatürk Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerine yapıldı.

Öğrenci dostu Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, tüm liselerin 12. Sınıf öğrencilerine ücretsiz 2022-2023 Kombine Giriş Kart dağıtımı yapıyor.

Liseli gençlere yapılan ziyaretin amacını, Belediye Kütahyaspor Kulüp Başkanı, yöneticileri ve sporcuları tanıtmak bunun yanında ilimizin marka değeri olan Belediye Kütahyaspor’u desteklemeleri için katılım sağlamak olduğunu belirten Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Önce duanızı sonra desteğinizi istiyoruz. Çünkü şehrin markalaşması, dünya kenti olması o şehirde yaşayanların şehrine sahip çıkmasıyla mümkün olur. Şehrimizin takımı olan Belediye Kütahyaspor’a desteğinizi bekliyoruz" dedi.