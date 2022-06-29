banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Evlat nöbetine 303’üncü aile katıldı
Evlat nöbetine 303’üncü aile katıldı
TOKİ’den yeni sosyal konut kampanyası
TOKİ’den yeni sosyal konut kampanyası
Ünlü futbolcu Arda Turan’ın beraatine karar verildi
Ünlü futbolcu Arda Turan’ın beraatine karar verildi
Stoltenberg:
Stoltenberg: "Tarihi kararlar alacağız"

Başkan Teke’den kurban bağışı

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Vekaletle Kurban Organizasyona kurban bağışında bulundu.

KÜTAHYA 29.06.2022, 12:42
Başkan Teke’den kurban bağışı

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Vekaletle Kurban Organizasyona kurban bağışında bulundu.

Konuyla ilgili Altıntaş İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamada,” Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde, "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla sürdürülen 2022 Yılı Vekaletle Kurban Organizasyonu çerçevesinde Altıntaş İlçe Belediye Başkanı Arif Teke kurban bağışında bulundu “ifadelerine yer verildi.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu