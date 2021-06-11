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Başkan Hüseyin Doğan: ’’24 saat esaslı olarak tüm arkadaşlarımızla Emet için çalışıyoruz’’

Kütahya’nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve beraberindeki heyet Eti Maden Genel Müdürü Serkan Keleşer’i makamında ziyaret etti.

KÜTAHYA 11.06.2021, 13:07
Başkan Hüseyin Doğan: ’’24 saat esaslı olarak tüm arkadaşlarımızla Emet için çalışıyoruz’’

Kütahya’nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve beraberindeki heyet Eti Maden Genel Müdürü Serkan Keleşer’i makamında ziyaret etti.

Ziyarete, Emet İlçe Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Hitit Üniversitesi Rektörü Ali Osman Öztürk, AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner katıldı. Heyet ziyarette işletme yatırımları, ilçede devam eden projelere destek konularında istişarelerde bulundu.

Ziyaretlerin Emet ilçesi adına oldukça verimli geçtiği belirtilen Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ’’İlçemize hizmet için 24 saat esaslı olarak tüm arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Bütün gayemiz Emet ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verebilmek’’ dedi.

Emet protokolü Ankara’da çeşitli bakanlık ve genel müdürlükler nezdinde ziyaretlerini sürdürdü.
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