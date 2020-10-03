Başkan Halil Başer: ’’Korona virüse karşı rehaveti kapılmamalıyız’’

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldığı bildirildi.

Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı açıklamada, "Mart ayından bu yana ülkemizi etkisi altına almış olan Korona virüs Covid-19) sürecinde bütün ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Korona virüse karşı oluşabilecek rehaveti engellemek, vatandaşlarımızın ve işletmelerimizin almış olduğumuz tedbirlere dikkatli bir şekilde riayet etmelerini sağlamak ve bilinçlerini artırmak maksadıyla en kapsamlı denetimlerden birini daha İlçe Kaymakamı Armağan Yazıcı’nın başkanlığında gerçekleştirdik. Bu kapsamda ilçemizde yer alan lokantalar, restoranlar, kahvehane, kıraathane, dernek ve lokaller, kafeler, pastaneler, marketler, ulaşım araçları ve Korona virüse davet çıkarabilecek sosyal ortamların denetimini en yüksek hassasiyetle yerine getirdik’’ dedi.