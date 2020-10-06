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Başkan Demirci: "Korona virüse karşı tedbiri elden bırakmayalım"

BAŞKAN DEMİRCİ: KORONA VİRÜSE KARŞI TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYALIM

KÜTAHYA 06.10.2020, 10:22
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Başkan Demirci: "Korona virüse karşı tedbiri elden bırakmayalım"

Kütahya’nın Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, son günlerde yeniden artış gösteren (Covid-19) Korona virüse yakalanma sayılarına dikkati çekerek, vatandaşları açıklanan tedbirlere azami şekilde uymaya davet etti.

Pazarlar Belediyesi olarak her türlü tedbiri aldıklarını belirten Başkan Demirci, “Pazarlar Belediyesi olarak korona virüs ülkemizde görüldüğü ilk andan itibaren tedbirlerimizi aldık, almaya da devam ediyoruz. Başta Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların açıkladığı tedbir programına belediyemizin hizmet binalarında harfiyen uyuyor, personelimiz ile belediyeye gelen vatandaşlarımızın da kurallara uygun davranması için çaba sarf ediyoruz” diye konuştu.

Başkan Demirci, “İlçemiz sınırlarında kamunun aldığı önlemler ve vatandaşlarımızın maske+ mesafe+ temizlik kurallarına göstermiş olduğunuz dikkat sayesinde vaka sayısı düşük düzeylerde seyretmektedir. Ancak ülkemizde ve bölgemizdeki vaka artışları bireysel tedbirleri artırmamız zorunluluğunu ortaya koymaktadır. Bu Kapsamda seferberlik ruhu ile dışarıdan kişilerle temastan uzak durulması, kalabalık ortamlarda bulunulmaması, şehir dışına geliş ve gidişlerin zorunlu olmadıkça yapılmaması gerekmektedir. Maske+ mesafe+ temizlik. Ve devletimizin uyarılarına azami ölçüde dikkat etmemiz kendi sağlığımız ve toplum sağlığı için önem arz etmektedir” dedi.

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