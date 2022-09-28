Başkan Çalışkan, Hisarcık-Gediz Karayolu yapımı için arazi sahipleriyle bir araya geldi

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Hisarcık-Gediz Karayolu yapımı için yol güzergahında bulunan arazi sahipleri ile bir araya geldi.

Belediye Düğün Salonunda yapılan toplantıyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan,” Hisarcık-Gediz Karayolu yapımı için yol güzergahında bulunan arazi sahipleri ile toplantı gerçekleştirdik. İlçemiz için büyük önem arz eden yol üzerinde yapılacak kamulaştırma çalışmalarına eksiksiz muvafakat name vererek destek olan bütün arazi sahiplerine, ilçem ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Yolumuzun yapımına önümüzdeki günlerde başlanacak” dedi.