Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA SPOR
BİST
101224
ALTIN
383.126
DOLAR
6.9809
STERLİN
8.6563
EURO
7.5737

Başkan Atam’dan Ankara Barosu’na tepki

AHMET ATAM

Başkan Atam’dan Ankara Barosu’na tepki

AHMET ATAM

29 Nisan 2020 Çarşamba 13:23
0 Okunma
Başkan Atam’dan Ankara Barosu’na tepki

Ankara Baro Başkanı Ahmet Atam, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Ankara Barosu arasında yaşanan tartışmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Atam, "Halkın büyük çoğunluğunun Müslüman olduğu ülkemizde; İslam dinine karşı, ’çağlar öncesinin sesi’ şeklinde veya başka şekillerdeki ifadelerle yapılan saldırıları, aşağılayıcı yorumları ve sözleri kabul etmek mümkün değildir. İnanır veya inanmazsınız sizin tercihiniz. Fakat bir taraftan ’insan hak ve özgürlüklerinin savunucusuyum’ derken bir yandan da insanların kutsalları üzerinden bu tür bir yaklaşım ve açıklama, bu dine inanan kişilere karşı yapılmış saygısızlıktır ve kabul edilemez" dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rektör Kazım Uysal sosyal medyada öğrencilerle buluştu
Rektör Kazım Uysal sosyal medyada öğrencilerle buluştu
Aileler talep etti, Başkan Teke aynı gün su sorununu çözdü
Aileler talep etti, Başkan Teke aynı gün su sorununu çözdü
Kitap okuyana ‘Simav nüfus defteri 1840’ kitabı hediye
Kitap okuyana ‘Simav nüfus defteri 1840’ kitabı hediye

banner371

banner363

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim