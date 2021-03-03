Başkan Arif Teke: ’’Kurallara harfiyen uyulursa tehlike tamamen geçer’’

Kütahya’nın Altıntaş İlçesinde kafe ve lokantaları ziyaret eden Belediye Başkanı Arif Teke, kurallara harfiyen uyulması durumunda risk yönünden en iyi duruma kısa zamanda gelinir dedi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "Bu karar hem çalışanlar hem de esnaflarımız için çok iyi oldu. Esnaf kardeşlerime seslenmek istiyorum. Verilen kararlara uyalım. Yüzde 50 kapasiteyle çalışalım, hijyene önem verelim. Bir daha kapanırsa buradan herkes zarar görüyor. İlimiz ve ilçelerimiz riskli durumda. Kurallara harfiyen uyarsak risk olmayan duruma kısa zamanda geliriz. Tüm esnaflarımıza bereketli ve bol kazançlar diliyorum’’ dedi.